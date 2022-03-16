الكونغرس يُقر الصحراء جزءا من المغرب وبايدن يصادق على ذلك

الصحراء جزءا من التراب المغربي، إذ جدد التقرير المُرفق بالقانون على منح مساعدات من طرف واشنطن تشمل الصحراء.

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على قانون المالية الصادر عن الكونغرس، والذي حمل بين طياته اعترافا صريحا من طرف المؤسسة التشريعية الأمريكية والبيت الأبيض بكون الصحراء جزءا من التراب المغربي، إذ جدد التقرير المُرفق بالقانون على منح مساعدات من طرف واشنطن تشمل الصحراء.

التقرير المُرفق الذي جرى اعتماده الأسبوع المتصرم من قبل الكونغرس الأمريكي، أعاد التأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للعملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مشددا إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي للقضية.

ويُعد هذا ثاني موقف واضح للإدارة الأمريكية من مغربية الصحراء في غضون أسبوع واحد، إذ سبق لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن جددت دعم بلادها لمقترح الحكم الذاتي، وذلك خلال لقائها بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأسبوع الماضي، في إطار الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي.

وصدر عن الطرفين بيان مشترك بتاريخ 8 مارس/آذار الجاري 2022 أن "الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا، وذلك باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة"، بالإضافة إلى إعلان "الدعم الثابت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في قيادته للمسلسل السياسي المتعلق بالصحراء، تحت الرعاية الأممية".