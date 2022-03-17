خاص لـ i24NEWS الحكومة المغربية تصادق على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل

اطلعت الحكومة المغربية على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومة وحكومة إسرائيل

ذكر مصدر مطلع لـ i24NEWS أن مجلس الحكومة المغربية، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، صادق على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، لتعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة"الموقع بالرباط في 21 فبراير/شباط المنصرم ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تما اليوم المصادقة على مشروع القانون للموافقة بموجبه على الاتفاق المذكور بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومة المغربية وحكومة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير/شباط المنصرم، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".