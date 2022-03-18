هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب ولاية المدية في الجزائر

“تم تحديد مركز الهزة الأرضية بـ 6 كيلومترات شمال شرق العمارية بولاية المدية”.

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية المدية في الجزائر دون ورود معلومات عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ” قوله: “تم تحديد مركز الهزة الأرضية بـ 6 كيلومترات شمال شرق العمارية بولاية المدية”.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 9ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية البويرة شمال الجزائر الثلاثاء الماضي.