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هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب ولاية المدية في الجزائر

i24news

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اضرار هزة ارضية
Philippine Red Cross via AP 2019 ©اضرار هزة ارضية

“تم تحديد مركز الهزة الأرضية بـ 6 كيلومترات شمال شرق العمارية بولاية المدية”.

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية المدية في الجزائر دون ورود معلومات عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

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ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ” قوله: “تم تحديد مركز الهزة الأرضية بـ 6 كيلومترات شمال شرق العمارية بولاية المدية”.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 9ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية البويرة شمال الجزائر الثلاثاء الماضي.