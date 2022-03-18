رئيس الوزراء الإسباني: مبادرة الحكم الذاتي المغربية"الأساس الأكثر جدية وواقعية" لحل قضية الصحراء

بيدرو سانشيز"ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح، وسيتم ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين"

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في رسالة وجهها للعاهل المغربي، اليوم الجمعة، أن "نحن ندرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وعلى هذا النحو نعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية بخصوص قضية الصحراء تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع"وتابع"اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف"

وشدد بيديو على "المجهودات الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين".وأبرز أن البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة". وأعرب السيد سانشيز عن " يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير ايضا"، وأن "ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح"

من جهة أخرى، جدد رئيس حكومة الاسبانية، التأكيد على "عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل".

وخلص إلى "أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين".وأن "ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح".

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية على أن "هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه".