البوليساريو: الحكومة الاسبانية "استسلمت للابتزاز" المغربي وما قامت به "يتناقض بشكل كبير مع مسؤوليتها"

قال مندوب البوليساريو:"الحكومة الإسبانية تحاول باستمرار إرضاء المغرب منذ سنوات، وتواصل نهج سياسة الغموض"

أعرب مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عرابي، مساء اليوم الجمعة،عن أسفه، لخضوع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، "للضغط والابتزاز" المغربي، وإعلانه تأييده مبادرة الحكم الذاتي للصحراء، مؤكدا أن إسبانيا "تحاول باستمرار إرضاء المغرب".

وقال في مقابلة مع وكالة أوروبا بريس، إن الحكومة الإسبانية "تحاول باستمرار إرضاء المغرب" منذ سنوات، وتواصل نهج سياسة "الغموض"، الذي لا يتوافق بحسبه مع مسؤوليتها في الإقليم. وشدد على أن "الحل يجب أن يقوم على أساس اختيار الشعب الصحراوي" وتابع أن إسبانيا "لديها مسؤولية سياسية وقانونية محددة"، وأضاف أن ما قامت به إسبانيا "يتناقض بشكل كبير مع مسؤوليتها".

وبحسبه فإن اعتراف إسبانيا بكون مقترح الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الأكثر واقعية لحل نزاع الصحراء، يبين "نفاق" الحكومة عندما تتحدث عن "الدفاع عن الشرعية الدولية". وأشار إلى أن مقترح الحكم الذاتي "خيار ولكنه ليس الحل" ، ودافع عن استفتاء تقرير المصير.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد قال في رسالة وجهها للعاهل المغربي، اليوم الجمعة، "نحن ندرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وعلى هذا النحو نعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية بخصوص قضية الصحراء تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع" ومن جهتها قالت الوزارة في بيان إنها "تثمن عاليا موفق إسبانيا"