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أكثر من ألفي متظاهر في العاصمة التونسية ضد الرئيس سعيّد

i24NEWS - AFP

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متظاهرون يرفعون الأعلام التونسية خلال مسيرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس
(AP Photo/Hassene Dridi)متظاهرون يرفعون الأعلام التونسية خلال مسيرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس

هتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" وحزب النهضة، بشعارات من بينها "يسقط الانقلاب"

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة الأحد في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيّد والاستشارة الشعبية التي نظّمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى. 

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" وحزب النهضة، بشعارات من بينها "يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"لا للاستشارة"، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في الموقع.

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وكان الرئيس سعيّد قد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وصار يحكم البلاد مذاك بمراسيم، وهي اجراءات اعتبرها معارضوه "انقلابا" على الدستور الذي أقر عام 2014.

والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019.

قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15 كانون الثاني/يناير، حوالي 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10 بالمئة من إجمالي الناخبين (7,07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.