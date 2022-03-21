اليمين واليسار المتطرف في إسبانيا يعارضان دعم رئيس الحكومة لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب في الصحراء

يجب على سانشيز وألباريس المثول بشكل عاجل أمام البرلمان الإسباني لتوضيح موقف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء

ندد حزبا "بوديموس" و"سيودادانوس"، الإسبانيين، بـ "التحول المفاجئ" لرئيس الحكومة تجاه قضية الصحراء الذي يشير إلى "التخلي عن موقف الحياد ودعم قرارات الأمم المتحدة"، مشددان على أن "الحل الوحيد هو الاستفتاء، لأن الجزائر والبوليبساريو لن يقبلا بهذا الحل".

وطالب حزب "بوديموس"، وهو عضو في الأغلبية الحكومية منذ يناير 2020، والحليف المخلص لجبهة البوليساريو، بمثول بيدرو سانشيز أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ليشرح "هذا التغيير". وقالت المتحدثة باسم الحزب، كوكا جامارا "نحن نعتبر أنه من غير المقبول أن يتم هذا التحول من موقف سياسي توافقي تقليدي، وهو بلا شك سياسة دولة، دون إبلاغ حزب المعارضة الرئيسي، مما يسلط الضوء على الطريقة التي يفهم بها بيدرو سياسة الدولة ".

من جهتها، كتبت الأمينة العامة لحزب "بوديموس" ووزيرة الحقوق الاجتماعية أيوني بيلارا، في تغريدة على تويتر "يتطلب نزاع الصحراء حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا لجميع الأطراف" وفقًا لقرارات مجلس الأمن التي "تنص على تقرير المصير للشعب الصحراوي" وتابعت "يجب ألا تنتقص إسبانيا من القانون الدولي".

وبدوره، دعا حزب يمين الوسط، كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى المثول أمام النواب "يجب على سانشيز وألباريس المثول بشكل عاجل أمام البرلمان الإسباني لتوضيح موقف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء. السياسة الخارجية هي قضية دولة وهناك الكثير من المخاطر، والتصرف بهذه الطريقة، أمر غير مقبول ".

وحده حزب "فوكس" الذي لم يستعجل في التعليق على دعم رئيس الحكومة لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. ومن المرتقب أن يعلن عن موقفه يوم الاثنين المقبل بعد اجتماع لجنة العمل السياسي.