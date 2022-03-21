تونس: 95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

عدم تسجيل أي حالة وفاة في الحادثة التي هي الثالثة في غضون سنة التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس

أسفر حادث تصادم بين قطارين في العاصمة تونس، صباح اليوم الإثنين، عن نقل 95 مسافرا إلى المستشفى بعد أن تعرضوا لإصابات مختلفة.وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني التونسي معز تريعة، "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

وأكد العاتي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عدم تسجيل أي حالة وفاة. أشار إلى أنها الحادثة الثالثة في غضون سنة التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.

وأكدت مصادر من الشركة التونسية للسكك الحديدية، أن "تكرار حوادث خروج القطار عن السكة يعود لغياب الصيانة الضرورية بسبب عجز فادح في ميزانية الحكومة"موضحة أن "تكلفة صيانة السكك الحديدية والقطارات في تونس تقدر بـ15 مليون دينار سنويا حوالي 5 ملايين دولار".