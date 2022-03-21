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تونس: 95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

i24NEWS - AFP

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الناس يسيرون تونس أمام لوحة إعلانات تحث الناس على التصويت في 23 أكتوبر2011
FETHI BELAID / AFPالناس يسيرون تونس أمام لوحة إعلانات تحث الناس على التصويت في 23 أكتوبر2011

عدم تسجيل أي حالة وفاة في الحادثة التي هي الثالثة في غضون سنة التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس

أسفر حادث تصادم بين قطارين في العاصمة تونس، صباح اليوم الإثنين، عن نقل 95 مسافرا إلى المستشفى بعد أن تعرضوا لإصابات مختلفة.وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني التونسي معز تريعة، "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

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وأكد العاتي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عدم تسجيل أي حالة وفاة. أشار إلى أنها الحادثة الثالثة في غضون سنة التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. 

وأكدت مصادر من الشركة التونسية للسكك الحديدية، أن "تكرار حوادث خروج القطار عن السكة يعود لغياب الصيانة الضرورية بسبب عجز فادح في ميزانية الحكومة"موضحة أن "تكلفة صيانة السكك الحديدية والقطارات في تونس تقدر بـ15 مليون دينار سنويا  حوالي 5 ملايين دولار".