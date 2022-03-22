رئيس الحكومة يزور سبتة ومليلية الأربعاء الوشيك وأنباء عن فتح المعبرين الحدوديين مع المغرب

أشغال تهيئة المعبر الحدودي "تراخال"، ستستمر من أجل أن يكون المعبر جاهزا لعودة حركة التنقل مع المغرب في أقرب

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيقوم الأربعاء الوشيك، بزيارة سبتة ومليلية،و من المرتقب أن تكون البداية الرسمية لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع المغرب، بعد أكثر من سنتين من الإغلاق بسبب كورونا، والتوتر بين الرباط ومدريد.

وفي هذا السياق، كانت السلطات المحلية في سبتة اليوم الإثنين، أن أشغال تهيئة المعبر الحدودي "تراخال"، ستستمر من أجل أن يكون المعبر جاهزا لعودة حركة التنقل مع المغرب في أقرب وقت، وهو ما يشير إلى احتمالية أن يحدث فتح الحدود قريبا.

وتحدثت بعض التقارير أن يتوقع أن يكون إعادة فتح الحدود من جديد، مرهون فقط بتنقل المواطنين والمسافرين والسياح، ويُستبعد عودة نشاط التهريب المعيشي من جديد، خاصة أن المغرب أعلن مؤخرا عن فتح منطقة الأنشطة الاقتصادية بضواحي الفنيدق،

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على بعد أيام قليلة، من إعلانه في رسالة إلى العاهل المغرب، عن دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، وهو موقف جديد وغير مسبوق لإسبانيا، وهو ما دفع إلى هذه التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أنه يُتوقع أن يستقبل المغرب وفدا حكوميا إسبانيا يقوده الرئيس بيدرو سانشيز، من أجل إعطاء انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد انتهاء ازمة ديبلوماسية دامت أكثر من 10 أشهر، بسبب استقبال إسبانيا لرئيس البوليساريو إبراهيم غالي.