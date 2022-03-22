بعد اغتيالها قائد كتيبة الوحدة العسكرية الثالثة البوليساريو تتدخل بعنف ضد قبيلة الركيبات أولاد يوسف وتعتقل أبناءها

مجموعة من 40 شخصا من أبناء الركيبات أولاد موسى قد قامت باقتحام مركز شرطة تابع للبوليساريو في مخيم السمارة

ذذكرت قناة “ميدي 1” المغربية، أمس الإثنين، أن عناصر تابعة لجبهة البوليساريو تدخلت في ساعات متأخرة من ليلة الأحد ضد أبناء قبيلة الركيبات أولاد موسى الذين إقتحموا وأغلقوا مايعرف بالشرطة بالمركز المعروف باسم السمارة بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وكانت مجموعة تتكون من 40 شخصا من أبناء الركيبات أولاد موسى قد قامت باقتحام مركز شرطة تابع للبوليساريو في مخيم السمارة ومنع كل من يريد أن يلج المركز مع منع 3 من عناصر الشرطة بالداخل من الخروج منه.

وبحسب القناة قامت عناصر البوليساريو بإفراغ المكان منهم واعتقال 4 أشخاص يتعلق الأمر بمحمد ولد الديده، والنجم ولد عينه، ومحمد ولد الفقير، والشيخ ولد عينه، وفق ماذكرته قناة ميد 1 تيفي.

وكانت مصادر مقربة لـ i24NEWS قد قالت في منتصف شهر مارس/آذار الجاري، أن "البوليساريو وبتعليمات من الاستخبارات العسكرية بقصر المرادية؛ قامت بتصفية قائد كتيبة الوحدة العسكرية الثالثة الهيبة عبد الله محمد الفاضل بعد محاولته الهروب لإسبانيا استنكارا لاعتقال أحد المقربين له (وزير الجاليات الصحراوية المصطفى سيدي البشير) من طرف الدرك العسكري الجزائري بسجن البليدة بالجزائر مباشرة بعد عودته من فرنسا" بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: "أنا لست وزيرا وغالي ليس رئيسا وليس هناك دولة صحراوية والمغرب أقرب إلينا من الجزائر ".