رئيس البوليساريو يهاجم الحكومة الإسبانية بسبب موقفها من الصحراء

أكد إبراهيم غالي على أن " الرضوخ الإسباني للمغرب، يتم، مع الأسف، من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة"

هاجم رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الحكومة الإسبانية على موقفها الذي يدعم الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء، واعتبره "مؤسف ومخجل" وأنه "انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف سانتشز عن التبجح بالالتزام بها".

وبحسب نص التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء التابعة للجبهة، قال إبراهيم غالي إن "موقف بيديرو سانتشيز، في توافق مخجل أيضاً مع تغريدة الرئيس ترامب، يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق. إن الدولة الإسبانية، بهذا الموقف، تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975، حين قسمت، بغير حق وخارج القانون، الصحراء وشعبها، من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة".

وقال غالي إن "هذا الموقف الغريب والمفاجئ يشكل عرقلة حقيقية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا".

واعتبر ابراهيم غالي، أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية هو "رضوخ وخنوع مكشوف من طرف الدولة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد، باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة غير الشرعية، المكثفة، العلنية والممنهجة"

وأكد إبراهيم غالي على أن " الرضوخ الإسباني للمغرب، يتم، مع الأسف، من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة، واستغلال انتهازي وبشع لمعاناة الشعب الصحراوي ولصموده ومقاومته"