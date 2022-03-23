وزير السياحة الإسرائيلي يعتزم زيارة المغرب قبل عيد الفصح لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

"يعمل على عقد لقاء ثنائي مع نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون الثنائي انطلاقا من العمل على تشجيع الاستثمار"

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، عن زيارة مرتقبة إلى المغرب،لبحث مع نظيرته المغربية السبل الكفيلة بتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، مشيرا إلى "الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل"، معربا عن استعداد وزارته "لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة".

وأكد يوئيل رازفوزوف على أنه "يعمل على عقد لقاء ثنائي مع نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون الثنائي انطلاقا من العمل على تشجيع الاستثمار بين مناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في ظل توقعات بوصول أعداد قياسية غير مسبوقة من السياح الإسرائيليين إلى المملكة طيلة السنة الجارية"

وأشار إلى أن "هناك فرصا اقتصادية عديدة يُوفرها قطاع السياحة في إسرائيل"، واعتبر أن "مختلف الإجراءات التي تمت في إطار التعاون بين المغرب وإسرائيل جعل من تنزيل الاتفاق الثنائي بينهما واقعا ملموسا.

جاءت تصرحات رازفوزوف خلال مداخلته عن بُعد في قمة الاستثمار السياحي،المنظمة بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة السياحة الإسرائيلية، النهوض بفرص الاستثمار بين مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان رازفوزوف قد أجرى مباحثات هاتفية في أغسطس/آب المنصرم، مع وزيرة السياحة المغربية السابقة نادية فتاح العلوي، وأفضى إلى الإعلان عن تنظيم رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل انطلاقا من مدينة مراكش، وتزامنا مع ذلك أعلن المكتب الوطني للسياحة أنه يتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المملكة سنويا من 50 ألفا إلى 200 ألف، غير أن الإجراءات الاحترازية التي رافقة انتشار متحور أوميكرون فرملت هذه التوقعات.