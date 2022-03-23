مالي: "مقتل37 إرهابيا و16 جنديا" في هجومين منفصلين شرق و وسط في البلاد و"داعش" يتبنى أحدهما

أكد تنظيم "داعش" في بيان نشره على مواقع تابعة له، "قتل وجرح عشرات الجنود خلال هجوم على منطقة تيسيت

أفاد الجيش المالي في بيان، "تحييد 37 إرهابيا ومقتل ما لايقل عن 16 جنديا تابعا للجيش المالي، في هجومين إرهابيين منفصلين، في تيسيت (شرق) وبوني (وسط) مالي.وتبنى تنظيم داعش الإرهابي أحدهما،

وأكد تنظيم "داعش"، في بيان نشره على مواقع تابعة له، "قتل وجرح عشرات الجنود خلال هجوم على منطقة تيسيت"

وتشهد مالي منذ عام 2012 هجمات تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، فضلاً عن أعمال عنف يرتكبها قطاع طرق ومليشيات الدفاع الذاتي. وتُتهم القوات النظامية نفسها بارتكاب تجاوزات.

وامتد العنف الذي بدأ في شمال البلاد عام 2012 إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات فرنسية وأفريقية وأممية.

ولم يساهم سيطرة العسكريين على السلطة في باماكو الذين نفذوا انقلابين في أغسطس/آب 2020 وفي مايو/أيار 2021 في لجم دوامة العنف.