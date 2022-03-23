الجزائر توقع اتفاقا مع الصين لمنافسة صادرات الفوسفاط المغربية

تسعى الجزائر بهذه الشراكة لمنافسة المغرب، الذي تختزن أراضيه حوالي 70 في المئى من احتياطات الفوسفاط في العالم

وقعت الجزائر اتفاقية مع شركتين صينيتين لإنشاء شركة ذات أسهم، جزائرية صينية من أجل "الشروع في أنشطة تطوير مشروع الفوسفاط المدمج"وتملك الجزائر 56 بالمئة من الأسهم بينما تملك الصين 44 منها.وتسعى الجزائر من خلال هذا المشروع لمنافسة المغرب، الذي تختزن أراضيه حوالي 70 في المئى من احتياطات الفوسفاط في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، قوله "إن هذا المشروع سيسمح للجزائر بأن تكون احدى الدول الرئيسية في العالم في تصدير الأسمدة. حاليا الجزائر تنتج ما يقرب من 3 مليون طن من اليوريا. و بهذا المشروع ستنتج الجزائر أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الفوسفاتية سنويا".

وتابع أن هذا المشروع، "مهم جدا " من حيث الاستثمار حيث يصل إلى 7 مليار، وتابع أنه "سيحشد الكثير من الموارد المالية و البشرية و التقنية وسيكون له آثار اجتماعية و اقتصادية بالخصوص في شرق البلاد".