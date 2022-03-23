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المغرب يستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل لدخول الصناعات الجوية الفضائية

i24NEWS

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انعقاد أول جلسة للجنة "الصداقة المغربية-الاسرائيلية" بحضور مدير مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل 8/6/2021
Avi Nachmani / Spokesman of the Israel-Morocco Friendship Committeeانعقاد أول جلسة للجنة "الصداقة المغربية-الاسرائيلية" بحضور مدير مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل 8/6/2021

تهدف -الاتفاقية- إلى التهييئ لاستثمارات الشركة الإسرائيلية في مجال صناعة الطيران بالمغرب.

يستعد المغرب لتوقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية IAI بهدف التعاون في الصناعات الجوية الفضائية، وتهدف -الاتفاقية- إلى التهييئ لاستثمارات الشركة الإسرائيلية في مجال صناعة الطيران بالمغرب.

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وينتظر أن يشرف على الاتفاقية التي سيتم توقيعها من الجانب الإسرائيلي عمير بيريتس وزير الأمن الإسرائيلي السابق والمدير العام لـ IAI الإسرائيلية والذي يشرف على عمليات التسويق التي تقوم بها شركة IAI للصناعات العسكرية في المغرب، بحسب ما كشف عنه موقع “واينت” الإسرائيلي.

وكانت الرباط قد عقدت اتفاقا مع شركة IAI بقيمة ناهزت 22 مليون دولار من أجل اقتناء طائرات انتحارية مسيرة من نوع “هاروب”، في أفق الشروع في إنشاء مصنع لهذا النوع من الطائرات على أراضيه.

وسبق أن وقع المغرب وإسرائيل في وقت سابق اتفاقا للتعاون الأمني غير مسبوق في المنطقة خلال زيارة لوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.