الجيش المغربي والأمريكي يعقدان اجتماعا في أكادير للتخطيط لتمرين"الأسد الإفريقي 22" تشارك فيه حوالي 30 دولة شريكة

تعرف مشاركة المغرب والولايات المتحدة، وحوالي ثلاثين دولة شريكة "للمساهمة في تدعيم التعاون

يحتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير المغربية ، من 21 إلى 25 مارس/آذار الجاري 2022، اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 22"المزمع تنظيمه في الفترة ما بين 20 يونيو/حزيران وفاتح يوليوز/تموز 2022 بمناطق أكادير وطانطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة وبن جرير.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن تمرين "الأسد الإفريقي 22" أن الدورة ال18 لهذا الحدث الهام ستعرف مشاركة ،فضلا عن المغرب والولايات المتحدة، حوالي ثلاثين دولة شريكة "للمساهمة في تدعيم التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ووضع لبنة إضافية في العلاقات الممتازة التي تربط البلدين"

وأضاف البيان، أن العمليات والمناورات، التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والدول الشريكة ، في مختلف المجالات العملياتية البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي) تروم بشكل أساسي تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

وعلى هامش أشغال اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 22"، نظم يوم 24 مارس/آذار الجاري بميناء أكادير، حفل نقل علم زورقين أمريكيين فائقي السرعة "Intercepteurs"، سلمتهما حكومة الولايات المتحدة للبحرية الملكية.