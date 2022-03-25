رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب: الإسلاميون المعارضون لإستئناف العلاقات مع إسرائيل باتوا على الهامش بعد انتخابات سبتمبر 2021

غالبية المغاربة مؤيدين جدا للعلاقات الثنائية، ويركزون أكثر على القضايا الداخلية والعلاقات مع أوروبا وإفريقيا

قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، إنه يعتقد أن "غالبية المغاربة مؤيدين جدا للعلاقات الثنائية، يركز الناس هنا أكثر على القضايا الداخلية، والقضية الفلسطينية هي مجرد واحدة من العديد من النزاعات الإقليمية الأخرى. يستثمر المغاربة معظم طاقاتهم في تحسين العلاقات مع أوروبا وإفريقيا".

و قلل الدبلوماسي الإسرائيلي خلال تصريحه ل في تصريحات لموقع "جيويش إنسايدر "من أهمية وحجم معارضي التطبيع وقال "كانت هناك بعض الاحتجاجات ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، ولكن بعد الانتخابات الأخيرة في البلاد 8 سبتمبر/أيلول عام 2021 )، أقوى الأصوات المعارضة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل - الإسلاميون - الآن هم على الهامش ".(وخلافًا لما قاله ديفيد جوفرين، فإن قيادة حزب العدالة والتنمية لم تقف بشكل علني ضد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل)

ومثل المغرب في حفل التوقيع، على الإعلان الثلاثي، بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بالرباط، رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني الذي كان أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وفي نفس اليوم، أجرى الوزيران السابقان عزيز رباح وعبد القادر عمارة، وكلاهما من حزب العدالة والتنمية، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

ولم يغير الحزب موقفه، بعد انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما، في المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي عقد في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حيث أكد في العديد من المناسبات أن حزبه لن يقف ضد الدولة بخصوص قرار التطبيع.

وتقود جماعة العدل الإحسان بالإضافة إلى بعض الحركات اليسارية الراديكالية، "الحملة المناهضة للتطبيع في المملكة، وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع التي أنشئت في مارس/آذار من عام 2021، قد قررت استبعاد حزب العدالة والتنمية من عضويتها"