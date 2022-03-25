القوات المسلحة المغربية تتسلم زورقين متطورين مخصصين للاعتراض السريع من الجيش الأمريكي

سرعة الزورقين يمكن أن تصل إلى 53 عقدة بحرية وقطع مسافة نحو 650 ميل بحري لمكافحة الإرهاب وسلامة البلاد

تسلمت القوات المسلحة المغربية بمدينة أكادير، أمس الخميس، وحدتين بحريتين متطورتين مخصصتين للاعتراض السريع( قيمتهما 970 ألف دولار) من الجيش الأمريكي، في إطار التعاون العسكري المغربي الأمريكي وعلى هامش التحضيرات الجارية لتنظيم مناورات "الأسد الإفريقي 22".

وأوضح الرائد بالبحرية الملكية، عبد الرحيم الحميدي، أن الوحدتين البحريتين ستساهمان في تعزيز قدرات البحرية الملكية لتنفيذ مهامها في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر المحتملة والحرص على سلامة وأمن الموانئ وإنفاذ القانون البحري، إضافة إلى حماية البيئة البحرية والأمن والسلامة البحرية، مشيرا إلى أن سرعة الزورقين يمكن أن تصل إلى 53 عقدة بحرية وقطع مسافة نحو 650 ميل بحري.

من جانبه، أكد مدير مكتب التعاون الأمني في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ليوتنان كولونيل تيريمورا شامل ، في تصريح لـLe360، أن تسليم هاتين الوحدتين يأتي ليعزز الشراكة الأمنية القوية بين المغرب وأمريكا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، مضيفا: "تتمتع قواتنا البحرية بتاريخ طويل من العمل المشترك لتأمين أعالي البحار، وخاصة على مسافة 13 كيلومترا من مضيق جبل طارق، لمكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، هذه القضايا لا تحترم الحدود الدولية وتتطلب التعاون لمكافحتها بفعالية".

وشدد المتحدث على أن "المغرب حليف مهم لأمريكا في مجموعة من القضايا الأمنية ويشارك معها في أكثر من 100 مناورة وحدث عسكري سنويا بما في ذلك التدريبات المتعددة الجنسيات والثنائية كذلك وعلى رأسها مناورات الأسد الإفريقي الأضخم على صعيد إفريقيا"