خاص لـ i24NEWS: بولندا تستعد لافتتاح قنصلية لها بالصحراء

"تحركات دبلوماسية سابقة وتبادل الزيارات بين المغرب وبولندا"لتكون بولندا أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة

كشفت مصادر مطلعة لـ i24NEWS ، أن "بولندا قررت افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون عاصمة الصحراء في المغرب وكبرى حواضرها، خلال الايام القليلة المقبلة" مشيرا إلى أن جاء بعد "تحركات دبلوماسية سابقة وتبادل الزيارات بين المغرب وبولندا"لتكون بولندا أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة.

و أشارت المصادر إلى أن بولندا مهتمة بفرص الاستثمار في الصحراء ، حيث قامت عدة وفود مكونة من رجال أعمال بولنديين، بسلسلة من الزيارات الاستطلاعية لمدن الصحراء، خاصة العيون والداخلة.

وتعتبر بولندا عضوا بالاتحاد الاروبي، ومجموعة فيستنغراد، وهي اول دولة أوربية ستدشن مسلسل القنصليات الاوربية بالصحراء "ما يعد ضربة موجعة تنضاف لسلسلة الضربات القوية التي تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمغرب"

وفي السياق تحتضن مدينتا العيون والداخلة في الصحراء، أكثر من عشرين تمثيلية أجنبية تنتمي إلى دول عربية وإفريقية متحالفة مع المغرب.