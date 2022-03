الجزائر: تحطم مقاتلة من صنع روسي من نوع "ميغ 29" ومقتل أحد طياريها

قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس الإثنين، إن مقاتلة من طراز "ميج 29"، تحطمت خلال مهمة تدريبية، "بسبب خلل تقني". ما أدى لمقتل أحد طياريها.وأضافت أن سقوط المقاتلة جاء بعد "إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية".

وحوادث سقوط الطائرات الحربية متكررة في الجزائر خصوصا خلال السنوات الأخيرة، وكلها نتيجة خلل تقني، بحسب تأكيدات رسمية.

وأكدت بيان الوزارة "ورغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث مقتل الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية".

ووفق البيان وجه رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، بـ"فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث، كما قدم تعازيه إلى أسرة ورفاق الضحية"، دون أية تفاصيل عن الحالة الصحية للطيار الثاني. وبدوره نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على حساب الرئاسة على تويتر قدم فيها التعازي لعائلة الطيار وكل أفراد الجيش الجزائري.