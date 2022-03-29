وزير خارجية الولايات المتحدة يصل إلى المغرب وواشنطن تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء

لاستعراض مختلف أوجه التعاون المتين ومتعدد الأشكال بين الحليفين، في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي

حل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بيلينكن، أمس الاثنين بالمغرب، في إطار زيارة عمل ستتواصل إلى غاية 30 مارس/آذار الجاري، وأعلنت واشنطن أنها تواصل النظر إلى مخطط الحكم الذاتي المغربية على أنها “جادة وذات مصداقية وكذلك واقعية، وهي مقاربة محتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء”.

وتأتي زيارة بلينكن إلى المغرب"لاستعراض مختلف أوجه التعاون المتين ومتعدد الأشكال بين الحليفين، اللذين يتقاسمان نفس الرؤية والقيم، والعزم على فتح آفاق جديدة لشراكة في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي"

ووجد بلينكن في استقباله بمطار الرباط سلا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المغرب، أعلنت واشنطن أنها تواصل النظر إلى مخطط الحكم الذاتي المغربية على أنها “جادة وذات مصداقية وكذلك واقعية، وهي مقاربة محتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء” وأنها تدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، ، في قيادة العملية السياسية بالصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتقر الولايات المتحدة بالدور الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن مساهمته في السلام والازدهار في الشرق الأوسط.