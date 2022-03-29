فوربس: قرض المصرية للاتصالات" الأكبر في إفريقيا

كشفت مجلة فوربس أن القرض هو الأكبر الذي يقدمه البنك الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا

أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات"، الأحد، توقيعها على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو (164.5 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، لتطوير النطاق العريض لخدمات شبكة الجيل الرابع الخاصة بها، وفق المصري اليوم.

وأشار بيان الشركة إلى أن القرض سيساعد المصرية للاتصالات في إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية، مما سيساهم في تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية أن نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، توبياس كراوس، قال إن القرض هو الأكبر الذي يقدمه البنك الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا، حيث سبق أن قدم البنك 100 مليون يورو (109 مليون دولار) في عام 2016 لتطوير شبكة الجيل الرابع بتونس، بالتعاون مع شركة اتصالات تونس، كما قدم مبلغا مماثلا لتطوير الشبكة في نيجيريا و35 مليون يورو (38.3 مليون دولار) لتطويرها في كينيا عام 2018.

وأشارت رئيسة قطاع علاقات المستثمرين في المصرية للاتصالات، سارة شبايك، إلى أن إضافة 2000 برج جديد لأبراج المحمول يضاعف عدد الأبراج التي تمتلكها الشركة في مصر. وأضافت أن الشركة وقعت مع منافستها في السوق، شركة اتصالات مصر، اتفاقية أخرى عام 2017 للاستخدام المشترك لأبراجهما الخاصة بشبكة الجيل الرابع.