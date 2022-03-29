وزير الخارجية المغربي يؤكد أن علاقة بلاده مع إسرائيل تمضي في الاتجاه الصحيح و يدعو أوروبا إلى دعم مغربية الصحراء

وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، “علاقتنا مع تل أبيب تمضي في الاتجاه الصحيح”.

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء كحل وحيد وقابل للتطبيق”، مضيفا أن العلاقات المغربية الإسرائيلية “هي علاقات خاصة واستثنائية؛ نظرا للترابط الكائن بين الملك محمد السادس والجالية اليهودية في إسرائيل”، لافتا إلى أن “علاقتنا مع تل أبيب تمضي في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “موقف أمريكا من الحكم الذاتي هو موقف ثابت ومعروف ومرجعي في مختلف الإدارات المتعاقبة”، مؤكدا أن “الحل الوحيد الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية هو المقترح المغربي القاضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية”، حسب موقع هسبريس المغربي.

وقال ناصر بوريطة، “لنا ثقة كاملة في الإدارة الأمريكية لتنزيل كل بنود الاتفاق الثلاثي مع أخذ بعين الاعتبار التفاهمات الممكنة”، مبرزا أن “العلاقات مع واشنطن إستراتيجية وتسير في الاتجاه الصحيح”.

وفي نفس السياق، أشار بووريطة إلى أن “موقف إسبانيا ليس معزولا بل هناك قوى ودول أخرى تدعم مقترح الحكم الذاتي كأمريكا وألمانيا”، مؤكدا أن "الاقتراح المغربي هو الوحيد الذي تدعمه دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والعديد من الدول العربية والإفريقية"، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى “الخروج من المنطقة الرمادية وعن صمتها، وأن تدعم المقترح المغربي في الصحراء”.