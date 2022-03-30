الجزائر تهدد بـ "مراجعة كافة الاتفاقات" مع إسبانيا لدعمها الحكم الذاتي في الصحراء

"نحن مندهشون للغاية من هذا المنعطف غير المبرر، أتحدث عن دهشة وخيبة أمل كبيرة" للسلطة الجزائرية

قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب رشيد قايد، من روما "من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقيات مع إسبانيا في كل المجالات لترى كيف تتطور العلاقة في المستقبل" مستبعدا أن تكون هناك أي عواقب فورية على إمداد الجارة الشمالية بالغاز والنفط الجزائري.

وأشار شكيب رشيد قايد إلى أن "العقود الحالية قد لا يتم تجديدها عند انتهاء صلاحيتها في عام 2030" مجددا تأكيده على أنه لم يتم "إبلاغ" حكومته بقرار بيدرو سانشيز دعم المخطط المغربي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء. وأوضح قائلا "نحن مندهشون للغاية من هذا المنعطف غير المبرر، أتحدث عن دهشة وخيبة أمل كبيرة" للسلطة الجزائرية.

ولم يرغب الأمين العام لوزارة الخارجية في إغلاق الباب أمام تطبيع محتمل للعلاقات بين البلدين، لكن بشرط أن يتخذ "أصدقاؤه الإسبان" "الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه".

وسبق لـ "مصدر جزائري رسمي" اشترط عدم الكشف عن هويته أن قال في تصريح لصحيفة "إلكوفيدونسيال" الأسبوع المنصرم، إن بلاده تخطط "لإعطاء الأولوية لإيطاليا للغاز في جنوب أوروبا على حساب إسبانيا". والإعلان في الأسابيع المقبلة عن "استجابة عالمية ومتعددة الأوجه على عدة مستويات في ظل تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أكد في الرسالة التي بعث بها إلى العاهل المغربي في 18 مارس/آذار الوسيك، أن إسبانيا تعتبر "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".