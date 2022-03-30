تقرير: وزارة الأمن الإسرائيلية توافق على تزويد المغرب بـ"القبة الحديدية" ومنظومة الصواريخ "حيتس"

"إسرائيل ما كانت لتوافق على مد المغرب بالنظام الدفاعي الجوي ’القبة الحديدية’ دون ضـوء أخضر من واشنطن"

کشف موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن وزارة الأمن الإسرائيلية وافقت على تزويد المغرب بأنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، ورادار "جرين باين" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ.

وذكرت جريدة "الأحداث المغربية" اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل ما كانت لتوافق على مد المغرب بالنظام الدفاعي الجوي ’القبة الحديدية’ الذي تصنِّعه شركة ’رفائيل’ الإسرائيلية دون ضـوء أخضر من واشنطن، باعتبار أن الولايات المتحدة تشارك في تصنيع هذه المنظومة الدفاعية"

وكان المغرب قد "تقدم بطلب التزود بهذا النظام الدفاعي الجوي، والذي يعتبر من بين أحسن أنظمة الدفاع الجوي في العالم"، خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب في نوفمبر/تشرين القاني المنصرم.

وفي السياق أكد موقع "غلوبس" عن "قرب تعزيز الدفاعات الجوية المغربية بـ’القبة الحديدية’، وتزويد أيضا الإمارات والبحرين بنفس النظام الدفاعي، في أعقاب انتهاء " قمة النقب" في جنوب إسرائيل، والذي ضم وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والإمارات والبحرين، والولايات المتحدة.

ونظام "القبة الحديدية "مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية، ويستطيع اعتراض قذيفة من مسافة أربعة إلى 70 كلم، ويمكنه تحديد ما إذا كانت الصواريخ المعادية ستسقط في مناطق مفتوحة أو مراكز مدنية، وبالتالي اختيار ما إذا كان سيتم اعتراضها، ويتم تجهيز كل بطارية برادار كشف وتتبع، ونظام تحكم بالإطلاق، و3 قاذفات كل واحدة تحمل عشرين صاروخا، وتصل نسبة نجاح الاعتراض في الجو إلى 90 في المئة.