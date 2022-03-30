وزير الخارجية الأمريكية يحل بالجزائر لمناقشة أنبوب الغاز والصحراء وملفات أخرى

سيلتقي بلينكن بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار

حلّ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في الجزائر لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة لمناقشة أنبوب الغاز والصحراء والأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

"وسيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر". على ما أفاد في تصريح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وتقول مصادر مطلعة إن بلينكن ينوي بالدرجة الأولى مناقشة أنبوب الغاز المغاربي الذي يوصل الغاز إلى أوروبا عن طريق المغرب وإسبانيا.

وتعد هذه أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي للجزائر منذ 22 عاما، حيث كانت الدبلوماسية المخضرمة الراحلة مادلين أولبرايت آخر وزير خارجية أمريكي يزور الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2000، وشاركت حينها بمراسم توقيع إثيوبيا وإريتريا على اتفاقية سلام شامل أنهى حربا حدودية بين البلدين، على ما أفاد موقع العين الإخبارية.

وزارت الجزائر مطلع الشهر الحالي، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، والتقت مع كبار المسؤولين الجزائريين.

وقال حسن قادري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر إنه يرجح أن تكون الولايات المتحدة "لازالت تنظر إلى الجزائر على أنها دولة يمكن أن تساهم في رفع الضغط المفروض على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهناك محاولات كثيرة سابقة لإمكانية إقناع الجزائر بضرورة استخدام الأنبوب القديم الناقل للغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية".

يذكر أن العلاقات الجزائرية المغربية شهدت في الآونة الأخيرة ترديا في العلاقات وصل حد القطيعة الدبلوماسية.