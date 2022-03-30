تونس: رئيس الجمهورية قيس سعيد يعلن حل البرلمان

قال سعيد "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد "محاولة للتمرد" قادتها حركة النهضة الإخوانية.وقال سعيد "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر مطلعة، إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، يجري في قصر قرطاج بتونس العاصمة.واشارت إلى أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي، قرارات لوضع حد لجماعة الإخوان التي تعمل على تقسيم الدولة من الداخل ونشر الفوضى في البلاد".

ونظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية التي قام بها زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت بفتح ملاحقات جزائية ضد عدد من نواب البرلمان المجمد. وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

كما تأتي هذه الملاحقات "إثر تعنت نواب النهضة برئاسة راشد الغنوشي، وتمردهم على الدولة وتحدي قوانينها عبر تنظيم جلسة عامة للبرلمان المجمد، والمصادقة على قوانين لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز والتي قضت بتجميد البرلمان"

وعقد بالبرلمان المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس، افتراضيا، في وقت سابق اليوم، بعد أشهر من تجميد أنشطته، على الرغم من تحذيرات الرئيس التونسي من عقد الجلسة.