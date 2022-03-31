الدول العربية التي شاركت في "قمة النقب" تطالب أمريكا بفتح قنصلية لها في الصحراء بمدينة الداخلة

قالت "نيويورك تايمز" إن"افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة بالصحراء كان على جدول أعمال قمة النقب في إسرائيل"

طالبت الدول العربية التي شاركت في "قمة النقب" جنوب إسرائيل (الامارات ومصر والبحرين والمغرب) الإدارة الأمريكية باحترام التزام واشنطن بفتح قنصلية في الصحراء بمدينة الداخلة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة بالصحراء كان على جدول أعمال قمة النقب في إسرائيل، حيث دعا وزراء خارجية المغرب والإمارات والبحرين ومصر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إلى احترام التزام إدارة ترامب بفتح القنصلية، كما دعا الوزراء إلى فتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية.

وأوضحت الصحيفة أن موضوع القنصليتين في القدس الشرقية والداخلة "يثقل كاهل إدارة بايدن، منذ أيامها الأولى". ولم يرد ذكر القنصليتين في مشروع وزارة الخارجية لإنفاق مليار دولار عام 2022 لبناء وصيانة وتأمين السفارات.

وكانت قضية القنصلية الأمريكية بالداخلة حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشكل مشترك بالرباط بين أنتوني بلينكن وناصر بوريطة، حيث رد وزير الخارجية المغربي على سؤال حول الموضوع قائلا إن "العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة متينة وتتقدم في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن افتتاح القنصلية في الداخلة "ليس سوى مسألة وقت".

وكانت مدينة الداخلة قد استضافت يومي 8 و9 مارس/آذار الجاري منتدى الاستثمار المغربي الأمريكي. وينتظر المسؤولون المغاربة بعد هذه الخطوة الاقتصادية، اتخاذ خطوة سياسية وافتتاح القنصلية. وكان وزير الخارجية المغربي قد دعا نظرائه المشاركين في قمة النقب إلى الحضور إلى "صحراء مختلفة ولكن بنفس الروح"، في إشارة إلى الصحراء المغربية.