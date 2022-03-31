المغرب: منظمة دول شرق الكرايبي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء

قال بوريطة"ميزة هذه القنصلية أنها ليست لبلد واحد بل لست دول تمثل منظمة دول شرق الكرايبي".

افتتحت منظمة دول شرق الكاريبي(تضم 6دول)، اليوم الخميس، قنصلية عامة في الصحراء بمدينة الداخلة المغربية، "مما يؤكد على الدعم المتزايد لمغربية الصحراء ولتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية"وقال بوريطة"ميزة هذه القنصلية أنها ليست لبلد واحد بل لست دول تمثل منظمة دول شرق الكرايبي".

وجرت مراسم افتتاح القنصلية بحضور، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعلاقات مع الجالية بالخارج بكومنويلث دومينيكا السيد كينيث داروكس، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، بالإضافة إلى مسؤولين ومنتخبين محليين.

وأشاد بوريطة بالدعم الشخصي للوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، الذي كان "حاسما" في تعزيز حضور المغرب في منطقة الكراييب، مبرزا أن مواقفه الشخصية والثابتة لدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على صحرائها "كانت واضحة منذ اليوم الأول" وفي كل المنظمات الإقليمية وعلى مستوى الأمم المتحدة.

وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من جمهورية سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية ليبيريا، وبوركينا فاسو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جمهورية هايتي.