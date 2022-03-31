تونس: رئيس البرلمان راشد الغنوشي يرفض قرار رئيس الجمهورية بحله

راشد الغنوشي: "نعتبر ان البرلمان قائم" و"الرئيس ليس من حقه الدستوري حل البرلمان"مؤكدا أنه "سيواصل نشاطه"

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، "نعتبر ان البرلمان قائم" و"الرئيس ليس من حقه الدستوري حل البرلمان" وعبر عن رفضه لقرار الرئيس، مؤكدا أنه "سيواصل نشاطه" في ما قال قيس سعيد ما حدث أمس الأرعاء"محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".

وكان الرئيس التونسي أعلن، أمس الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

وجاء قرار وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".

سعيّد بالحلّ بعدما عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت، أمس الأربعاء، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو المنصرم بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء "إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".

واضاف الغنوشي "قرار الرئيس باطل لأنه مخالف لصريح الدستور وهو امتداد لقراراته التي اتخذها في 25 تموز/يوليو والتي رفضناها واعتبرناها انقلابا وهذا استمرار للانقلاب".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت قرّر سعيّد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد ومنذ ذلك التاريخ يحكم بمراسيم رئاسية.