تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي راشد الغنوشي بعد عقده جلسة افتراضية للبرلمان

تحد واضح للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو، قضت بتعليق عمل البرلمان

استدعت شرطة مكافحة الإرهاب التونسية، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وأعضاء آخرين دعموا أو شاركو في الجلسة افتراضية التي عقدوها "في تحد واضح للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، قضت بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب".

وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق على خلفية الجلسة الافتراضية لمجلس النواب، التي عقدها "للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية، السبت، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب".

ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماع نواب البرلمان المجمد بأنه "محاولة انقلابية فاشلة".واعتبر "ما حدث تآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، قد أمرت الأربعاء المنصرم، بفتح تبعات قضائية على النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وفي نفس اليوم أعلن قيس سعيد قرار حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.