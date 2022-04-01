الجزائر لا تستبعد زيادة سعر الغاز المصدر لإسبانيا لدعمها الحكم الذاتي في الصحراء

يأتي ذلك في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر ومدريد بشأن اعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي في الصحراء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك توفيق حكار، اليوم الجمعة، إن "الشركة لا تستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني" وذلك في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر ومدريد بشأن اعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي في الصحراء.

وأشار حكار إلى أنه" منذ بداية الأزمة في أوكرانيا قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها"باستثناء اسبانيا.

وكانت الجزائر قد هددت بمراجعة كافة الاتفاقات مع إسبانيا، بعد أن غيرت مدريد موقفها قبل أيام حيال ملف الصحراء في 18 آذار/مارس المنصرم، منهية بذلك أزمة دبلوماسية كبيرة امتدت نحو عام مع الرباط.

وتأتي إمكانية مراجعة الجزائر لأسعار النفط والغاز مع إسبانيا من جهة، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما قد يتبعه من خفض لحصة النفط الروسي في السوق العالمية أو إرباك في الإمدادات.

وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 آذار/مارس بشأن قضية الصحراء و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 آذار/مارس/المنصرم.