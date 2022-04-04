زعيم جبهة بوليساريو يندد "بتحول جذري" بموقف إسبانيا حول الصحراء

وكانت إسبانيا أعلنت عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء والتي اغضبت جبهة بوليساريو والجزائر

ندد إبراهيم غالي زعيم جبهة "تحرير الساقية ووادي الذهب"-بوليساريو، اليوم الاثنين بـ"التحول الجذري" بموقف إسبانيا، وذلك في أعقاب دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.

وجاءت تصريحات غالي خلال مقابلة مع صحيفة "إل موندو" اليومية " حيث قال إنه "من الواضح أنه تحول جذري لم نتوقعه من دولة هي السلطة القائمة على الإدارة بحكم القانون"، أي وفقاً للقانون على عكس الأمر الواقع، في الصحراء ، المستعمرة الإسبانية السابقة.

ولطالما عبرت إسبانيا عن موقف الحياد، وذلك قبل إعلانها في 18 آذار/مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تعتبرها حالياً "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".

وأضاف غالي الذي لم يكن قد تحدث علناً بعد بشأن تغيّر موقف الحكومة الإسبانية، "أشعر أنني كأي صحراوي يواجه هذا القرار الخطر للغاية"، فاسبانيا "تركتنا لمصيرنا في 1975 وبعد 47 عاماً،تفعل الشيء نفسه".

وتابع "لطالما دافعت إسبانيا عن حل في إطار الأمم المتحدة على أساس قرارات" الأمم المتحدة، "ما يعني الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي لإكمال عملية نزع الاستعمار. ولهذا السبب لا نفهم تحول الحكومة الإسبانية الجذري".

وأتاحت هذه البادرة بوضع حد لأزمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا تواصلت على مدار عام تقريبا، والتي نجمت عن استقبال إبراهيم غالي في إسبانيا في نيسان/أبريل الماضي للعلاج من كورونا. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط في الأيام المقبلة لتكريس المصالحة.

من جانبها أكدت الحكومة الإسبانية التي تعرضت لانتقادات من قبل أطراف مختلفة في إسبانيا، وأيضاً من قبل الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، أنها لم تغير موقفها ولكنها اتخذت فقط "خطوة إضافية" من أجل المساهمة في حل النزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ رحيل الإسبان عام 1975 عن الصحراء.