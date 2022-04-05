تونس: قيس سعيد يطالب بالاستعداد للانتخابات، وأردوغان "حل البرلمان التونسي ضربة لإرادة الشعب"

الرئيس التركي:"تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة"

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، الهيئة المستقلة للانتخابات بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وأكد أهمية "حيادها واستقلالها" في ما اعتبر الرئيس التركي، أن "حل البرلمان التونسي يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وأكد أردوغان أن "العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان "الذي يجسد الإرادة الوطنية" وشدد على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة"

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.

ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي، في يوليو/ تموز المقبل 2022، لتحديد نظام الحكم، ثم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.