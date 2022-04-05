رئيس المخابرات الإسبانية السابق: "المغرب لن يتخلى في يوم من الأيام عن مدينتي سبتة ومليلية"

"الحكومة يجب أن توضح الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الرباط من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسي بين البلدين"

قال رئيس المخابرات الإسبانية السابق، خورخي دزاكالار، إن "المغرب لن يتخلى في يوم من الأيام عن مدينتي سبتة ومليلية، ولن يوقف طموحاته بشأن استرجاعهما من إسبانيا" معتبرا أن "الخلاف حولهما سيظل دائما، وأن المغرب سيعود للمطالبة بهما ولن يتخلى عنهما مهما كان".

ووفق ما جاء في حوار له مع وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس، أكد دزاكالار على أن "الحكومة الإسبانية يجب أن توضح الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الرباط من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية بين البلدين"

وقال دزاكالار الذي سبق أن اشتغل في منصب سفير مدريد في الرباط بين 1997 و2001، أن الرباط استعملت ورقة الهجرة للضغط على مدريد في السنوات الأخيرة، ضاربا ما حدث في ماي الماضي من تدفقات للمهاجرين على سبتة، مضيفا أن الاتفاق الثنائي الجديد سيقيف ضغط الهجرة، لكن على الحكومة الإسبانية أن توضح ماهية الاتفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية.

وبخصوص مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء كحل "جدي وواقعي وذو مصداقية"، قال خورخي دزكالار أن سيقبل بكونه "واقعي" فقط، لأن هذا كل ما يُمكن أن يحصل عليه "الصحراويون" من المغرب، مشيرا إلى أن المغاربة يرون أن الحكم الذاتي هو أقصى ما يُمكنه تقديمه لحل هذا النزاع.