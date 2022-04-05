رئيس الحكومة الاسبانية يزور المغرب الخميس القادم

تأتي الزيارة بعد دعوة وجهها العاهل المغربي جاءت بعد تحسن العلاقات بين الجانبين

أعلن المغرب اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ينوي زيارة المملكة الخميس القادم، وسيجتمع خلالها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبحسب النشر في هسبرس قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في بيان أن "سانشيز سيزور المملكة الخميس المقبل". وأضافت أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإسباني". وسيقيم العاهل المغربي مأدبة إفطار على شرف الضيف.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام من الأزمة بين البلدين، بعد استقبال إسبانيا في نيسان/ابريل القادم زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي بـ"هوية مزيفة" وبدون إعلام المغرب حول ذلك، حيث اعتبرت ذلك "طعنة في الظهر".

ويشار الى أن العلاقات بين البلدين عادت الى سابق عهدها بعد اعلان اسبانيا الشهر الماضي أنها تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع على الصحراء.

ويشار الى أن العاهل المغربي كان وجه الدعوة الى رئيس الحكومة الاسبانية الخميس الماضي لزيارة المملكة خلال الأيام المقبلة وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.