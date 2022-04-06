أكدت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها، أنّ هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن قيام القوات المالية ومقاتلين أجانب يُشتبه في أنهم روس بإعدام نحو 300 شخص، في قرية مورا بين موبتي ودجيني وسط مالي، بدون محاكمات، فيما أصدرت رئاسة أركان الجيش المالي بياناً ندّدت فيه بـ"مزاعم لا أساس لها" تهدف إلى "تشويه صورة" القوات المسلّحة.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها، أنّ هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي في 2012، مشيرة إلى أن المجزرة ارتُكبت على مدى أيام بين 27 و31 آذار/مارس مستشهدةً بـ 27 شخصاً على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجياً وشاهداً.

وقالت مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش كورين دوفكا، "يجب على الحكومة المالية فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب"، مضيفة، "أنّ في سبيل المصداقية يجب أن تشرك السلطات، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات"، مشيرة ؤلى أن "الجنود تبادلوا إطلاق النار مع حوالي 30 إسلامياً مسلحاً كانوا في الحشد، وقُتل عدد من الإسلاميين وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان".

ونقلت هيومن رايتس ووتش، عن شهود عيان قولهم إن "جنودًا ماليين وأجانب استولوا على مورا، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات".

وفي نفس السياق، دعت رئاسة الأركان الجيش المالي في بيانها إلى "ضبط النفس في مواجهة التكهّنات التشهيرية"، مؤكدة على أنّ احترام الحقوق هو "أولوية في تنفيذ العمليات" العسكرية.

وقدّمت السلطات التي يهيمن عليها الجيش واستولت على الحكم بالقوة عام 2020، رواية مختلفة تماماً الجمعة الماضي، متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وتوقيف 51 آخرين.

في الأيام التالية، أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحى وفقاً لقواعد وضعها الجهاديون، أو بسبب عرقهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن "الغالبية العظمى من الرجال، الذين أعدمهم جنود ماليون ومقاتلون بيض، كانوا من الفولاني"، وهي جماعةٌ جَنَّد الجهاديون عدداً كبيراً من عناصرها، وأضافت "القتل العمد أو إساءة معاملة فرد معتقل تُعتبر جريمة حرب"، مؤكدة أن "المدنيين أجبروا على حفر مقابر جماعية قبل إعدامهم، وأنّ بعض الرفات أُحرقت إلى حد يصعب التعرّف عليها".