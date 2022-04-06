المغرب: توقيف رجل وثلاث نساء يشتبه بتورطهم في الاتجار بالأعضاء البشرية

"التحريات سمحت أيضا بالتوصل إلى ضحيتين، ممن قاموا ببيع كليتَيهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية"

أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، أمس الثلاثاء، أنه تم توقيف رجل وثلاث نساء يشتبه تورطهم في "تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية".

وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه بهم على إثر تحريات حول "إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية"، مشيرا إلى أنهم أحيلوا على النيابة العامة بالدار البيضاء.

وقالت الشرطة المغربية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إن "التحريات سمحت أيضا بالتوصل إلى ضحيتين، ممن قاموا ببيع كليتَيهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية"، كما حجزت الشرطة "تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين".

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم "كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية"، مؤكدا أن عمليات البحث متواصلة، بتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، "لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، مردفا أن الموقوفين كانوا "يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل البلاد وخارجه".