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الرئيس التونسي: التصويت بالانتخابات المقبلة سيعتمد على الأفراد وليس القوائم

i24NEWS - AFP

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تظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 ديسمبر 2021 شاشة تلفزيونية بالعاصمة التونسية تونس تعرض إعلانا للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن البرلمان التونسي سيبقى معلقا حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2022 ،
FETHI BELAID / AFPتظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 ديسمبر 2021 شاشة تلفزيونية بالعاصمة التونسية تونس تعرض إعلانا للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن البرلمان التونسي سيبقى معلقا حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2022 ،

قيس:"الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن بدأ الحوار الوطني "لوضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد" بناء على نتائج "الاستشارة الوطنية إلكترونيا" مشيرا إلى أن "التصويت بالانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم".

Video poster

وقال قيس سعيد إن "الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تمرد على قوانين البلاد ونظّم جلسة افتراضية في البرلمان المنحل.

جاءت تصريحاته خلال زيارة أجراها سعيد، اليوم الأربعاء، إلى ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى الـ 22 لرحيله، حيث لفت إلى أن : "اللصوص لابد من محاسبتهم وتطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها وسالت الدماء، وليتذكروا كيف سالت دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين ومن الأبرياء المدنيين.. ولا مجال للإرهاب وسنتصدى بكل قوة لكل من يحاول ضرب السيادة التونسية أو المس من استقلالها".

وكان 120 برلمانيا عقدوا جلسة افتراضية أعلنوا خلالها إلغاء الإجراءات الرئاسية الاستثنائية المتخذة في 25 يوليو/ تموز الماضي، وعودة البرلمان، ليرد قيس سعيد بإعلان قرار حل المؤسسة التشريعية.