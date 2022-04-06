الرئيس التونسي: التصويت بالانتخابات المقبلة سيعتمد على الأفراد وليس القوائم

قيس:"الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن بدأ الحوار الوطني "لوضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد" بناء على نتائج "الاستشارة الوطنية إلكترونيا" مشيرا إلى أن "التصويت بالانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم".

وقال قيس سعيد إن "الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تمرد على قوانين البلاد ونظّم جلسة افتراضية في البرلمان المنحل.

جاءت تصريحاته خلال زيارة أجراها سعيد، اليوم الأربعاء، إلى ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى الـ 22 لرحيله، حيث لفت إلى أن : "اللصوص لابد من محاسبتهم وتطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها وسالت الدماء، وليتذكروا كيف سالت دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين ومن الأبرياء المدنيين.. ولا مجال للإرهاب وسنتصدى بكل قوة لكل من يحاول ضرب السيادة التونسية أو المس من استقلالها".

وكان 120 برلمانيا عقدوا جلسة افتراضية أعلنوا خلالها إلغاء الإجراءات الرئاسية الاستثنائية المتخذة في 25 يوليو/ تموز الماضي، وعودة البرلمان، ليرد قيس سعيد بإعلان قرار حل المؤسسة التشريعية.