مناورات عسكرية جزائرية روسية قرب الحدود الشرقية المغربية

بمشاركة 80 عسكريا روسيا،"عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أنها ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الجزائر قريبة من مدينة بشار على الحدود الشرقية للمغرب، بمشاركة 80 عسكريا روسيا،"في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، على شكل "تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها".

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية "انعقد في مدينة فلاديقوقاز الروسية المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي من المقرر إجراؤها في نونبر من هذا العام في قاعدة حماقير"،

ذات المصدر أكد أنه خلال المؤتمر، تم تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات، بما في ذلك إجراءات الإقامة.