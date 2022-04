منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش: "إقليم تيغراي يرزح تحت تطهير عرقي وأديس أبابا تتستر"

يشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الاثنية في اثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الأربعاء في تقرير إلى أن القوات الأمنية الاثيوبية تورطت مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

وأضافت أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي" في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في اثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وطُرد خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة "منسّقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.

وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض"We Will Erase You From This Land" " إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".

وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع. ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضًا إلى أديس أبابا، فاتّهمتا حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيغراي.

وقال جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، لوكالة فرانس برس إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيّز".وأضاف "لم تنخرط اي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير". واتّهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيغراي بارتكاب درائم حرب ضد شعب أمهرة طيلة عقود.

يشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الاثنية في اثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.