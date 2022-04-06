بوركينا فاسو: السجن مدى الحياة للرئيس السابق بليز كومباوري بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه

بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا الذي قتل مع 12 من رفاقه خلال انقلاب في العام 1987.

أصدرت محكمة واغادوغو العسكرية، اليوم الأربعاء، حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا الذي قتل مع 12 من رفاقه خلال انقلاب في العام 1987.

كما قضت بالسجن مدى الحياة على قائد حرسه ياسينت كافاندو والجنرال جيلبير دينديري أحد قادة الجيش خلال انقلاب 1987.

ووجهت لكومباوري، الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها، اتهامات في محاكمة غيابية في أبريل/نيسان بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا.

وغاب بليز كومباوري المقيم في منفاه في ساحل العاج منذ 2014 وكافاندو الهارب منذ 2016، عن المحاكمة التي بوشرت قبل ستة أشهر.

في فبراير/شباط 2020، تمت للمرة الأولى إعادة تمثيل عملية اغتيال توماس سانكارا في مكان الجريمة ليتم بعد ذلك إرسال الملف لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وفتح المجال أمام المحاكمة.

وقتل سانكارا، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ "تشي غيفارا أفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية.