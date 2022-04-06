أحد مؤسسي البوليساريو: "على محتجزي تندوف الثورة على جنرالات الجزائر وفتح حوار مباشر مع المغرب"

"المغرب قد انتصر على الجزائر دبلوماسيا عبر افتتاح عشرات القنصليات العربية والافريقية وعبر اعتراف واشنطن

قال القيادي السابق وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو المحجوب السالك، إن "البوليساريو في طريقها إلى الإندثار بسبب قيادة فاسدة وظالمة، اظهرت بالملموس انها مجرد لعبة في يد الجزائر للهيمنة على منطقة شمال افريقيا واضعاف المغرب".

وأشار السالك وهو أول معارض صحراوي يؤسس "حركة خط الشهيد" لمعارضة البوليساريو من داخل المخيمات بتندوف أن "المغرب أصبح الدولة المهيمنة بشمال افريقيا ولا مجال لمقارنته مع الجزائر"

وتابع المحجوب السالك في حوار مصور مع موقع يابلادي الإخباري المغرب، أن "الثروات الموجودة بمنطقة الصحراء لم تعد تقتصر فقط على الفوسفاط بل اصبحت تحوي اهم احتياطات العالم من الذهب واليورانيوم والدياموند كما ام السواحل الصحراوية بها جبل تروبيكو الذي يحتوي ثروة معدنية ستمكن المغرب من زعامة القارة الافريقية اقتصاديا ومسرحا لاستثمار عشرات الشركات العالمية"

ووجه المحجوب السالك دعوة لرفاقه بالرابوني غرب تندوف إلى "التنصل من قيادة البوليساريو وفتح حوار وطني وخلق لجنة مستقلة عن الجزائر وأن تفتح حوارا مباشرا مع المغرب تحت ضمانات دولية للتفاوض حول القبول بأنصاف الحلول حتى وان كانت جميعها في صالح الرباط"

وقال السالك إن "المغرب قد انتصر على الجزائر دبلوماسيا عبر افتتاح عشرات القنصليات العربية والافريقية وعبر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية اضافة إلى تراجع عشرات الدول والمنظمات الدولية عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.

وفي الأخير قال السالك، إن "الحرب الوهمية المعلنة من جانب واحد ماهي الا مسرحية اخرجها جلاديين البوليساريو وتسلقها المجرمون للركوب على آلام ومعاناة شعب تقاسمته وحوش الجزائر وعصابة الرابوني وحكموه بقبضة من حديد.

وكان القيادي السابق بالبوليساريو المحجوب السالك يتزعم تيار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب الذي اسماه لاحقا ب– خط الشهيد –وهو من مواليد منطقة الحكونية بالعيون سنة 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1956 ويقيم في اسبانيا وقد حضر ندوات ومؤتمرات بالرباط والدار البيضاء ونواكشوط.