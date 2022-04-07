المغرب يعمل على تجهيز قواعد جوية لاستقبال مقاتلات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

استلام المقاتلات الامريكية سيعزز من قوة سلاح الجو المغربي وتفوق القوات الجوية في المنطقة

أفاد موقع "هسبرس" الالكتروني أن المغرب يعمل على تجهيز قواعد عسكرية جوية لاستقبال مقاتلات أمريكية من طراز F-16 VIPER والتي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية من المرتقب أن تحصل القوات الملكية الجوية عليها، ويبلغ عدد الطائرات التي سيستلمها المغرب 25 مقاتلة بتكلفة 4 مليارات دولار، وسيعزز استلامها تفوق القوات الجوية المغربية في المنطقة.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أعمال التجهيزات لتوسيع قاعدة بنجرير وفي قاعدة بنسليمان الجويتان بدأت، وذكر المصدر نفسه أن "تاريخ تسلم الطائرات الحربية ما زال غير محدد، حيث تشير بعض التقارير إلى احتمال وصولها عام 2024". مصدر آخر أوضح أن "هناك تأخيرا في البرنامج، وممكن أن تصل الطائرات ما بين 2025 و2027".

وذكر التقرير أن المغرب أبرم اتفاقيات مع شركات امريكية لتجهيز القوات الجوية في بنسليمان وبنجرير لإستقبال المقاتلات، وتشمل هذه التجهيزات تصميم المنشآت والبنى التحتية الداعمة، بما يشمل البني المتعلقة بمحاكاة الطائرات وتأمينها، مستودعات التخرينات، ونظام حجز الطائرات وأنظمة الأمن الألكترونية المرتبطة بها.

وذكر التقرير أنه سيتم العمل في القاعدة السادسة بشكل أساسي على مستودعات التخزين الآمنة، وكافة أنظمة الأمن الالكترونية المرتبطة بها، استلام الطائرات سيعزز تفوق القوات الجوية المغربية في المنطقة، كما يسعى المغرب بتعزيز أسطولة المكون من 23 طائرة "اف-16" بأحدث الأنظمة والاسلحة مقابل نحو مليار دولار.