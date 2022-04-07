تونس: النيابة تحقق غدا الجمعة مع 10 محامين نواب في البرلمان بتهمة "التآمر على الدولة"

الحباشي:"تم إعلام فرع تونس للمحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 محامين نواب بتهمة التآمر على الدولة"

تعتزم النيابة التونسية التحقيق غدا الجمعة مع 10 محامين من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) بتهمة "التآمر على الدولة"،وقال النائب المحامي سمير ديلو، إن "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قامت بدعوة مجموعة من النواب للتحقيق معهم يوم غد الجمعة".

يأتي ذلك بعد أسبوع على جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان، في 30 مارس/آذار الماضي، وصوت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية".

ومن جهتها أوضحت المحامية والنائبة عن حركة النهضة لطيفة الحباشي، لوكالة الأناضول، أنه "تم إعلام فرع تونس للمحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 محامين نواب بتهمة التآمر على الدولة".ولفتت إلى "وجود إجراءات خاصة تهم المحامين لدى دعوتهم للتحقيق معهم باعتبار صفتهم (كمحامين)".

وقالت الحباشي إن "من بين المحامين النواب: سمير ديلو ونور الدين البحيري وزينب البراهمي ولطيفة الحباشي وفريدة العبيدي وبشر الشابي عن حركة النهضة، ومبروك كورشيد عن الكتلة الوطنية، والحبيب بن سيدهم عن ائتلاف الكرامة".

و منذ الجمعة المنصرم تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وبعد ساعات من جلسة البرلمان في 30 مارس/آذار المنصرم، أعلن الرئيس التونسي حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".