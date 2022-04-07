الحزب الإسباني "سيودادانوس": "البوليساريو منظمة إرهابية ولا تمثل الصحراويين"

"الحديث عن جبهة البوليساريو صعب، كما أن استمرار منفذي منظمة إيتا في دعم الجماعات المسلحة مثل الجبهة"

وصف حزب “سيودادانوس” اليمين الإسباني جبهة البوليساريو بـ”المنظمة الإرهابية ولا تمثل الصحراويين"، في خطاب داخل البرلمان الاسباني قبيل توحه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب.

وجاء الإعلان الجديد، مباشرة بعد أن بدأ مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، أمس الأربعاء، دراسة اقتراح يدين دعم بيدرو سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، حيث خرج النائب ميغيل أنخيل غوتيريس قائلا “لن نتمكن من التصويت لصالح هذا الاقتراح، لأن البوليساريو منظمة إرهابية، ولا تمثل الصحراويين”.

وبحسب ما أفاد به موقع "الأيام" الإخباري المغربي، قال النائب ميغيل أنخيل غوتيريس “الحديث عن جبهة البوليساريو صعب، كما أن استمرار منفذي منظمة إيتا (منظمة الباسك) في دعم الجماعات المسلحة مثل الجبهة، ليس شيئا يجب أن تتسامح معه هذه الغرفة".

ويشكل تصنيف البوليساريو "منظمة إرهابية" نقطة تحول في الخط السياسي لحزب “سيودادانوس” في هذه القضية، إذ أنه في أبريل/نيسان من عام 2016 طلب حزب يمين الوسط من حكومة راخوي الاعتراف بالبوليساريو على أنها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي” ومنح ممثلياتها في إسبانيا “وضعا دبلوماسيا”.

جدير بالذكر أن الموقف الجديد لحزب “سيودادانوس” يأتي بعد أيام من اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء واعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء