رئيس الحكومة الإسبانية يصل إلى المغرب

على أساس أن يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس على مائدة الإفطار.

وصل قبل قليل، ممساء اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى مطار الرباط – سلا في زيارة للمملكة، بدعوة من الملك محمد السادس، على أساس أن يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس على مائدة الإفطار.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة الإسبانية "سيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا" وتابع"ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم. اللقاء الرسمي بين الملك المغربي ورئيس الحكومة الإسباني سيمتد إلى غاية الساعة التاسعة مساء، مع إمكانية أن يُلقي بيدرو سانشيز تصريحه الصحافي لوسائل الإعلام في المساء.

ويرافق سانشيز خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خلال الزيارة الدبلوماسية التي يقوم بها إلى العاصمة الرباط بعد عودة العلاقات السياسية إلى وضعها الطبيعي.

وكان رئيس الدبلوماسية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، قد قال في وقت سابق، إن "الموقف الإسباني الجديد بخصوص الصحراء، يمثل استمرارية في السياسية الإسبانية منذ حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو."