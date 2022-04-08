خارجية إسبانيا تنشر خريطة المغرب كاملة بعد الاتفاق على تحيين معاهدة حسن الجوار وخارطة طريق وإعادة الربط البحري

الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، وإعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسبانية، خريطة المغرب كاملة غير مبتورة، عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس أمس الخميس، وقعا على خارطة طريق "دائمة وطموحة" تتضمن "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، وإعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، وإطلاق الاستعدادات لعملية ’ مرحبا’".

وأكد البيان الختامي أن البلدين يعتزمان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة، وتابع أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار البيان إلى أنه "وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية.

وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة وفق البيان تستجيب لنداء الملك محمد السادس "بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين"، والملك فيليبي السادس "للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة"، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيس " لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة".