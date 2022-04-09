تونس: غرق 13 مهاجرًا على الأقل قبالة سواحل البلاد

قال المسؤول القضائي مراد تركي لرويترز إن 13 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربيهم قبالة ساحل تونس يوم السبت.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية ​التونسية​ معز تريعة، وفي وقت سابق، إلى أنه "جرف البحر 17 جثة قبالة سواحل شمال شرق ​تونس​ لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى ​أوروبا​ بطريقة غير شرعية"، مضيفاً أن "الجثث عثر عليها قبالة سواحل الوطن القبلي، وغالبية الغرقى يتحدرون من دول ​إفريقيا​ جنوب الصحراء، لكن بينهم سوريون أيضا".

وأوضح تريعة، أن "البحر لفظ جميع الجثث بين الجمعة والسبت، دون أن يتمكن من إعطاء تفاصيل أخرى عن نقطة مغادرة ​المهاجرين​ أو سبب غرقهم".

وأضاف المسؤول أن عشرة مهاجرين آخرين فقدوا قبالة ساحل صفاقس.