جبهة بوليساريو تعلق اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية بسبب موقفها من الصحراء

نجحت اسبانيا والمغرب باستئناف علاقاتهما الديبلوماسية ومدريد تؤيد الحكم الذاتي في الصحراء

أعلنت جبهة بوليساريو تعليق جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية، وذلك تعبيرا عن غضبها من تأييد الحكومة الإسبانية للحكم الذاتي في الصحراء، وعودة العلاقات المغربية الإسبانية الى سابق عهدها بعد مرور عام على القطيعة الديبلوماسية.

ولفتت الجبهة الانفصالية في بيان لها السبت 9 أبريل/نيسان بأن قرارها بتعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية جاء بسبب ما اعتبرته :"استعمال القضية الصحراوية في إطار المقايضات البائسة وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية"، على حد تعبيرها.

وشدد البيان نفسه على أن لإسبانيا مسؤوليات تجاه ما وصفته بـ"الشعب الصحراوي" والأمم المتحدة بالوقت نفسه، باعتبارها القوة المديرة للإقليم وأن "مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم"، وانتقدت قرار بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية بدعن الحكم الذاتي.

وبحسب البيان ستستمر هذه القطيعة "حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا".

وقبل أيام من ذلك ندد زعيم "جبهة بوليساريو" إبراهيم غالي بـ"التحول الجذري" في موقف إسبانيا ، بعد الدعم الذي قدمته إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.

ويشار إلى أن الحكومة الإسبانية قالت في البيان المشترك مع المغرب، خلال الأسبوع الماضي، أكدت على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي والتي قدمها المغرب عام 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع.